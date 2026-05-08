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Nintendo vise une hausse de son bénéfice annuel, augmente les prix de la Switch 2
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 09:32

Nintendo 7974.T a annoncé vendredi que son bénéfice d'exploitation devrait augmenter de 2,7% pour atteindre 370 milliards de yens (2,01 milliards d'euros) en 2026-2027, le fabricant japonais de jeux vidéo prévoyant de vendre 16,5 millions de Switch 2 sur l'exercice.

Sur l'exercice clos le 31 mars, le groupe a affiché un bénéfice d'exploitation en progression de 27,5% à 360,1 milliards de yens, un chiffre inférieur aux estimations des analystes.

Nintendo a dit avoir vendu 19,9 millions d'unités de Switch 2 sur la période. Le groupe a par ailleurs annoncé relever le prix de vente de sa console au Japon, le faisant passer de 49,980 yens à 59,980 yens.

Des hausses de prix sont également prévues pour la Switch 2 aux États-Unis, au Canada et en Europe à compter du 1er septembre.

(Rédigé par Sam Nussey; version française Etienne Breban, édité par Tangi Salaün)

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