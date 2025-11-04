Nintendo relève ses prévisions de ventes pour la Switch 2 à 19 millions d'unités

Nintendo 7974.T a relevé mardi ses prévisions de ventes pour Switch 2 à 19 millions d'unités vendues sur l'exercice financier se terminant en mars 2026, contre 15 millions précédemment.

Le groupe de jeux basé à Kyoto a également relevé sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel de 16% à 370 milliards de yens (2,10 milliards d'euros).

Nintendo a écoulé 10,3 millions d'unités de la Switch 2 à la fin du mois de septembre, les ventes étant soutenues par des titres tels que "Mario Kart World" et "Donkey Kong Bonanza".

Le ratio du bénéfice d'exploitation de la société au premier semestre de l'année était de 13,2%, contre 23,2% au cours de la même période de l'année précédente.

Les jeux qui soutiendront la demande jusqu'à la période clé des achats de fin d'année comprennent "Pokemon Legends : Z-A" et "Kirby Air Riders".

"La première période de shopping des fêtes de fin d'année sera un terrain d'essai essentiel et nous maintenons une bonne dynamique à cet égard", a déclaré Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, lors de la conférence de presse sur les résultats.

Les actions de Nintendo ont clôturé en baisse de 0,8% avant la publication des résultats et ont gagné environ 40% depuis le début de l'année.

(Rédigé par Sam Nussey ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)