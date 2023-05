- La société de gestion Ninety One a accusé des rachats nets de 10,6 milliards de livres sur l’exercice à fin mars 2023. L’année précédente, elle avait levé 5 milliards de livres.La décollecte a visé surtout les fonds actions, qui ont vu sortir près de 7 milliards de livres. Les fonds obligataires sont aussi dans le rouge, à près de 3 milliards de livres. Côté clients, les demandes de remboursement viennent essentiellement de clients institutionnels, à hauteur de 10,4 milliards de livres. Et ce sont les clients asiatiques qui sont le plus sortis des fonds, avec 4,7 milliards de rachats.Les encours de Ninety One ont décliné de près de 15 milliards de livres à 129,3 milliards (soit 10?% de baisse).Le bénéfice avant impôt a reculé de 20?% à 212,6 millions de livres et le bénéfice d’exploitation ajusté s’est tassé de 10?% à 206,9 millions de livres.« L’année écoulée a été difficile pour Ninety One. Nous avons dû affronter des vents contraires importants », a reconnu Hendrik du Toit, fondateur et directeur général de la société de gestion. « Nous restons néanmoins confiants dans la solidité sous-jacente de notre entreprise et la pertinence et qualité de notre offre pour les clients ».

Laurence Marchal