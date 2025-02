Nikola serait proche de la faillite

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Nikola est attendu en baisse e plus de 30% en prémarché à Wall Street après que Bloomberg a annoncé que le constructeur de véhicules électriques envisageait de se déclarer en faillite. La société travaille avec un cabinet d'avocats et des conseillers financiers pour demander la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, qui la protégerait de ses créanciers en cas de crise de trésorerie, même si rien n’est encore définitif. La presse a déjà annoncé fin janvier que Nikola envisageait la vente de tout ou partie de ses activités, alors que ses liquidités s’épuisent.

