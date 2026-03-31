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Nikkei : second test des 50.560 en intraday
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 12:48

Le Nikkei a perdu jusqu'à -2,5% au plus bas (50.560Pts, même plancher que la veille) puis a réduit se pertes à -1,5% à 51.063.
Le Nikkei reste inscrit dans une configuration en E/T/E qui s'est réactivée ce lundi matin avec la franche cassure lundi du plancher des 52.730E (ligne de cou) : l'indice échoue une nouvelle fois de peu à combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier en début de séance.
Les objectifs suivants se situent au niveau du "gap" des 49.766 du 19/12/2025 puis du support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.

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