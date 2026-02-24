 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : reprend -0,87% vers 57.321.
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 10:00

Après une semaine bien terne (-0,2% au global) et un pont de 3 jours, le Nikkei reprend -0,87% vers 57.321.
Le Nikkei n'est toujours pas prêt de refermer son énorme "gap d'évasion" entre 54.253 et 55.018 du 6/9 février.
En cas de refranchissement des 58.000, l'objectif redeviendrait "vers 'infini et au-delà" : les 60.000 restent largement accessibles avant la fin de l'année fiscale (31 mars)

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank