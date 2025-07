Nikkei : referme le 'gap' des 39.615 du 26 juin information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei poursuit la consolidation amorcée sous 40.888, la résistance du 22 mars 2024.

Le Nikkei rechute de -0,56% vers 39.762 et a refermé en séance le 'gap' des 39.615 du 26 juin : il reste à refermer celui des 38.844 du 25 juin... puis celui des 38.368 du 23 juin.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.