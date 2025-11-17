Nikkei : recule de -1% en intraday mais finit à -0,1%, à 50.323
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 09:54
Le Nikkei a réussi à préserver son récent plancher des 50.212 du 5 novembre dernier, mais il reste des 'gaps' à combler, comme celui des 48.435 du 24/10, des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.
