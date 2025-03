Nikkei : rebondit de +1,7% vers 37.785 information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit de +1,7% vers 37.785 (et 37.820 en séance) après avoir cédé jusqu'à -3,6% en séance vendredi.

La franche cassure des 37.800 n'est pas invalidée : elle marque le début d'un épisode correctif majeur qui devrait se solder par le comblement du 'gap' des 36.675 du 17 septembre 2024.

Difficile de déterminer si le potentiel baissier serait épuisé avec le test du support des 35.620 du 11 septembre dernier.





