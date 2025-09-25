 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei : nouveau record de clôture à 45.755, malgré le '10 ans' à 1,66%
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 09:21

Le Nikkei (+0,27% après +0,3% la veille) poursuit sur la lancée de la fin du 3ème trimestre et inscrit un nouveau record de clôture à 45.755Pts.... mais pas de nouveau record intraday à la clé avec une culmination à 45.824 (le zénith intraday des 45.852 du 19/09 n'a pas été battu, à 0,01% près).
Mais l''indice se hisse au contact et même un peu au-dessus de la résistance oblique moyen terme qui gravite justement vers 45.500... ce qui pourrait préfigurer le test du seuil symbolique des 50.000 situé juste 1% plus haut.

