Nikkei : ne passe pas les 40.000, reperd 1,45% vers 39.300 information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 10:48









(CercleFinance.com) - Le Nikkei qui avait été arraché à la hausse (+3,2% vers 40.280) pour l'avant dernière séance de l'année (afin d'inscrire un gain annuel fleuve de +19% le 28/12/2024 avec une clôture à 39.900) recule de -1,45% pour cette 1ère séance de l'année (vers 39.300).

Après le test des 39.990 en début de séance, le scénario alternatif était le franchissement des 40.250 en direction de 41.054, le 'gap' du 17/07/2024).



Le Nikkei ricoche sous les 40.000Pts (ex-zénith du 15 octobre) et dispose d'un support vers 37.900, déjà testé à 6 reprises depuis le 25 septembre dernier (les 2 et 25 et 28 octobre, le 28 novembre, puis le 2 décembre).

Enfoncer ce niveau déboucherait sur un retracement des 36.500Pts (report d'amplitude), voir du support des 35.600 du 11 septembre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.