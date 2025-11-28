 Aller au contenu principal
Nikkei : grappille 0,17%, +3,2% hebdo
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 10:32

Le Nikkei rajoute +0,17%% à 50.254 et s'est même hissé jusque vers 50.298 en séance (après 49.980 au plus bas), le gain hebdo s'élève à +3,2%.
Même si le Nikkei a refranchi les 50.000, le cycle de consolidation n'est pas invalidé et le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 48.140 du 18 octobre, puis 45.778Pts du 3 octobre.

