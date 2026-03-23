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Nikkei : dévisse pour la seconde fois de -3,4%, vers 51.515Pts
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 08:34

Après un pont de 3 jours, Tokyo se réveille avec un scénario de crise énergétique inconnue au Japon depuis le début des années 1990.
Le Nikkei dévisse une seconde fois consécutive de -3,4%, vers 51.515Pts (et -4,5% en séance à 50.688) et valide une E/T/E avec la franche cassure du plancher des 52.730E (ligne de cou) : le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier (on y était presque à mi-séance) puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.

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