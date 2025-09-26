 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei : consolide de -0,87% vers 43.354, retombe sous 45.500
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 10:31

Le Nikkei consolide de -0,87% vers 43.354 (et clôture au plus bas du jour) au lendemain de l'inscription d'un nouveau record à 45.755Pts.... après un plafonnement intraday à 45.766, soit une valeur proche de la culmination à 45.824 de jeudi, puis du record absolu des 45.852 du 19/09.
L''indice bute donc sur la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 45.500... à 1% du seuil symbolique des 50.000 manqué de peu mardi.

