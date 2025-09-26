Nikkei : consolide de -0,87% vers 43.354, retombe sous 45.500
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 10:31
L''indice bute donc sur la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 45.500... à 1% du seuil symbolique des 50.000 manqué de peu mardi.
