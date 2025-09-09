Nikkei : bat un record absolu au-delà de 44.180 puis retombe sous 43.500
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 10:30
Sur la lancée de la veille, le Nikkei a battu en début de séance un record absolu au-delà de 44.180 (+1,2%) mais il retombe au final sous 43.500 et perd 0,42% vers 43.430 : ce brusque rejet sous 44.00 renforce le risque de double-top historique évoqué la veille.
