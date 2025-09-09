 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei : bat un record absolu au-delà de 44.180 puis retombe sous 43.500
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 10:30

(Zonebourse.com) - C'était parti très fort à Tokyo, au lendemain de la démission de S.Ishiba : tous ses successeurs potentiels semblent faire l'affaire aux yeux des investisseurs mais la question de l'inflation et de la hausse des taux ne disparaitront pas par miracle avec un nouveau 1er Ministre providentiel.
Sur la lancée de la veille, le Nikkei a battu en début de séance un record absolu au-delà de 44.180 (+1,2%) mais il retombe au final sous 43.500 et perd 0,42% vers 43.430 : ce brusque rejet sous 44.00 renforce le risque de double-top historique évoqué la veille.

