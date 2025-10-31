 Aller au contenu principal
Nikkei : +2,1%, 3ème record d'affilée à 52.411, octobre le plus bullish de l'histoire
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 09:57

Le Nikkei termine la semaine et le mois d'octobre en apothéose avec un 3ème record en 3 séances, 4 sur 5 et une fois encore, avec un écart supérieur à 2% : +2,12% à 52.411, le plus haut absolu se confondant avec la clôture , soit 6,3% en hebdo, +16,4% sur ce mois d'octobre (qui devient le plus haussier de l'histoire du marché Japonais), c'est à dire la moitié de la hausse annuelle de +31,4%.
Cela fait également +68% depuis le 7 avril et +102% depuis le 6 janvier 2023, une des hausses les plus rapides du 21ème siècle.

L'objectif psychologique des 50.000Pts a été 'traversé' sans même marquer une pause décelable et aucun retour sous ce seuil ne se dessine, le sommet du canal ascendant inauguré le 7 avril dernier vers 31.100 est percé par le haut, avec le franchissement des 50.800 : le 'ciel devient la limite'.

Le Nikkei vient d'ouvrir un nouveau 'gap' au-dessus des 51.412 qui s'ajoute à celui des 50.365, à celui des 48.435 du 24/10, des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.

