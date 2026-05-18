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Nikkei : -1%, revient au niveau du 27 avril
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 09:34

Le Nikkei débute la semaine sur un repli de -1% à 60.815, après avoir inscrit un plus bas à 60.377.

La bourse de Tokyo revient sur ses niveaux du 27 avril (précédent sommet historique) et n'affiche plus que 20,8% de gain annuel contre 26% mercredi dernier.

Le Nikkei devrait prochainement revenir combler le "gap" des 59.706Pts du 1er mai.

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