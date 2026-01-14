 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : 1,5% à 54.341 (nouveau record absolu), jusqu'à 4,9% en 48H
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 09:28

Le mini-krach à la hausse se poursuit pour le Nikkei qui rajoute 1,5% (et jusqu'à 1,8% en séance pour un nouveau record à 54.487) aux 3,1% de la veille.
Tokyo connait une des plus fortes hausses de son histoire en 48H et de tels écarts n'ont jamais été observés dans un contexte de franchissement de plus hauts historique , avec un enchainement de 2 "gaps" à la hausse, au dessus de 51.986 puis 53.814... sans oublier celui des 50.534 du 2 janvier pour bien démarrer l'année.
C'est tellement exceptionnel et hors norme qu'à part un emballement algorithmique jamais observé sur un sommet de marché, on ne voit pas comment expliquer un tel phénomène.
Difficile de déterminer un prochain objectif à la hausse, mais la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 induit un potentiel de 4.000 vers 56.400... le Nikkei y est presque déjà.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank