Nikkei : 1,5% à 54.341 (nouveau record absolu), jusqu'à 4,9% en 48H
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 09:28
Tokyo connait une des plus fortes hausses de son histoire en 48H et de tels écarts n'ont jamais été observés dans un contexte de franchissement de plus hauts historique , avec un enchainement de 2 "gaps" à la hausse, au dessus de 51.986 puis 53.814... sans oublier celui des 50.534 du 2 janvier pour bien démarrer l'année.
C'est tellement exceptionnel et hors norme qu'à part un emballement algorithmique jamais observé sur un sommet de marché, on ne voit pas comment expliquer un tel phénomène.
Difficile de déterminer un prochain objectif à la hausse, mais la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 induit un potentiel de 4.000 vers 56.400... le Nikkei y est presque déjà.
