Nikkei : -1,35% vers 48.641, l'endettement du Japon inquiète
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 10:58

La bourse de Tokyo consolide de -1,35% vers 48.641 après le bond de +5% du début de la semaine et une culmination mardi toute proche de l'objectif des 50.000Pts.
Le potentiel de hausse ayant été largement consommé ces dernière semaines, le Nikkei devrait revenir combler le 'gap' des 48.140 du 17 octobre puis celui des 45.778 du 3 octobre.
Le Japon risque de s'enfoncer encore plus lourdement dans les déficits, la 1ère Ministre Sanae Takaichi, prônant un plan de relance économique d'un montant qui devrait dépasser les 15.000 milliards de yens afin d'aider les ménages à faire face à l'inflation,

