 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 953,27
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nikkei : -1,2% à 50.275 pour un repli hebdo de -4,1%
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 10:10

Le Nikkei reperd -1,2% vers 5% vers 50.275 après avoir dévissé de -2,5% en séance., jusque vers 49.640.
L'indice Nikkei perd tout de même -4,1% sur la semaine écoulée mais aurait pu en perdre -5,5%.
Le support psychologique des 50.000Pts a de nouveau été préservé mais la construction graphique reste fragile : ill reste des 'gaps' à combler, comme celui des 48.435 du 24/10, des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une rue du secteur de Quy Nhon dans le région de de Gia Lai au Vietnam le 7 novembre 2025, après le passage du typhon Kalmaegi. ( AFP / Nhac NGUYEN )
    Le typhon Kalmaegi fait cinq morts au Vietnam, après 188 aux Philippines
    information fournie par AFP 07.11.2025 11:04 

    Le typhon Kalmaegi qui s'est abattu sur le Vietnam jeudi a fait cinq morts dans ce pays après avoir tué au moins 188 personnes aux Philippines, selon des bilans officiels vendredi. Kalmaegi s'enfonce rapidement dans les terres et s'est affaibli, devenant une tempête ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron et son homologue brésilien Lula au sommet précédant la COP30 à Belem le 6 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    A la COP30, le front contre les énergies fossiles se réveille
    information fournie par AFP 07.11.2025 11:03 

    Le sommet de dirigeants mondiaux sur le climat se poursuit vendredi à Belem, au Brésil, après une première journée marquée par des discours crus sur l'échec à freiner le réchauffement mais offensifs pour l'avenir, y compris contre l'industrie pétrolière. Des dizaines ... Lire la suite

  • Le CAC 40 a atteint un nouveau sommet historique mardi 21 octobre ( AFP / Ludovic MARIN )
    La Bourse de Paris atone face aux incertitudes
    information fournie par AFP 07.11.2025 10:53 

    La prudence est de mise vendredi à la Bourse de Paris, les investisseurs faisant face à de nombreuses zones d'ombres aux Etats-Unis, des droits de douane aux valorisations du secteur tech. Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette de la place parisienne, le CAC ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )
    Airbus enregistre sa plus grosse commande de l'année et intensifie ses livraisons en octobre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.11.2025 10:45 

    Airbus annonce vendredi avoir enregistré la commande annoncée au Salon du Bourget de 100 avions par la compagnie vietnamienne Vietjet Air, la plus grosse de l'année, et a intensifié ses livraisons avec la remise de 78 avions. La commande a été passée le 10 octobre, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank