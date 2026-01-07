 Aller au contenu principal
Nikkei : -1,13% vers 51.925
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 09:17

Après 4,3% sur les 2 premières séances de l'année 2026 (pour un magistral record de/clôture" à 52.518), le Nikkei subit une consolidation de -1,13% vers 51.925.
L'indice a ricoché ce matin sous 52.404, c'est à dire exactement au niveau de l'ex-zénith des 52.411 du 31/10/2025 : le premier objectif sera le comblement du "gap" des 50.534 du 30/12.
Attention toutefois au risque de double-top historique après le pic du 4 novembre (sous 52.636 en intraday).

Cela reste la meilleure entame d'année depuis l'an 2000, la tendance reste bullish et le prochain objectif pourrait se situer vers 53.500, voir 54.000, en application de la règle du report d'amplitude après 30 séances passée au sein du corridor 48.500/51.000 et 38 séances au sein d'un biseau 51.280/49.000 (consolidation latérale a démarré le 5/11).

