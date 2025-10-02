Nikkei : +0,87% à 44.936, se joint au concert planétaire haussier
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 09:15
Le Nikkei effectue un rebond mais cela n'écarte pas le scénario du test de oblique moyen terme qui gravite vers 44.000, puis de la fermeture du 'gap' des 43.848, du 10 septembre, puis des 43.220E du 5 septembre.
