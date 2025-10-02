 Aller au contenu principal
Nikkei : +0,87% à 44.936, se joint au concert planétaire haussier
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 09:15

Le Nikkei (+0,87% à 44.936) se joint au mouvement planétaire de hausse des marchés (triple record à W-Street, double record absolu en Europe mercredi) et met fin à une série de séances de repli consécutives (-3% en cumulé, soutien trouvé vers 44.550) après avoir comblé le 'gap' des 44.372 resté béant depuis le 11/09 (avec un 'plus bas en séance' de 44.357).
Le Nikkei effectue un rebond mais cela n'écarte pas le scénario du test de oblique moyen terme qui gravite vers 44.000, puis de la fermeture du 'gap' des 43.848, du 10 septembre, puis des 43.220E du 5 septembre.

