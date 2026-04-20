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Nikkei : 0,6%, repasse la barre des 17% annuels
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 09:15

Le Nikkei reprend 0,6% vers 58.825 (après-1,75% vendredi) et aligne une 9ème séance de hausse sur une série de 13.
L'indice engrange 5.500Pts ( 12%) depuis le 7 avril et affiche un gain annuel 17% qui reste le plus spectaculaire parmi les 5 premières place boursières de la planète.
Avec la remontée vers 59.170 en intraday, la possibilité d'un double top sous 59.300 et 59.600 est bien réelle, mais comment écarter d'emblée le scénario d'un test des 60.000 ?
Il semble plus probable -dans l'immédiat- d'assister au comblement de quelques "gaps" comme celui des 57.980 du 14/04, 56.765 du 13/04 et surtout 53.916 du 7/4 (la zone des 53.000 étant d'une importance majeure, les 51.000 pouvant valider un "M" baissier).

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