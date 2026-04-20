Nikkei : 0,6%, repasse la barre des 17% annuels
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 09:15
L'indice engrange 5.500Pts ( 12%) depuis le 7 avril et affiche un gain annuel 17% qui reste le plus spectaculaire parmi les 5 premières place boursières de la planète.
Avec la remontée vers 59.170 en intraday, la possibilité d'un double top sous 59.300 et 59.600 est bien réelle, mais comment écarter d'emblée le scénario d'un test des 60.000 ?
Il semble plus probable -dans l'immédiat- d'assister au comblement de quelques "gaps" comme celui des 57.980 du 14/04, 56.765 du 13/04 et surtout 53.916 du 7/4 (la zone des 53.000 étant d'une importance majeure, les 51.000 pouvant valider un "M" baissier).
A lire aussi
-
La Bourse de Paris évolue dans le rouge lundi en parallèle d'un nouveau rebond des prix du pétrole, dans la foulée d'un regain de tension au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran. Vers 09H30, le CAC 40 perdait 1,16% à 8.328,12 points, en recul de 97,01 points. ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent en nette baisse lundi en début de séance, pénalisées par la recrudescence des tensions au Moyen-Orient et la remontée des prix du pétrole. À Paris, le CAC 40 perd 1,08%, tandis que le Dax de Francfort recule de 1,25% ... Lire la suite
-
Les ventes de voitures entièrement électriques sur les principaux marchés automobiles européens ont bondi de près d’un tiers au premier trimestre 2026, montrent les données publiées lundi par l'association professionnelle E-Mobility Europe et le cabinet d'études ... Lire la suite
-
La surprise et l'effroi ont été tels que Mohammad Rashid n'a pas hésité longtemps. Après les violents combats qui ont opposé l'Inde et le Pakistan l'an dernier, cet habitant du petit village indien frontalier de Kasaliyan a décidé d'équiper sa maison d'un bunker. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer