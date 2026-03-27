Nikkei : -0,4% pour un repli hebdo de -0,6%, pas cher payé
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:22
Le Nikkei reste inscrit dans une configuration en E/T/E qui serait réactivée avec la franche cassure lundi du plancher des 52.730E (ligne de cou) qui a été menacée en séance (52.516 au plus bas du jour).
En ce de rupture, le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.
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