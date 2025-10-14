 Aller au contenu principal
Nike rebaptise le siège de l'Oregon en l'honneur de son cofondateur Philip Knight
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nike NKE.N a annoncé mardi qu'elle rebaptisait son siège mondial de Beaverton, dans l'Oregon, du nom de son cofondateur Philip Knight, avec effet immédiat.

Le campus de près de 400 acres, siège de la marque de vêtements de sport depuis plus de 35 ans, s'appellera désormais "The Philip H. Knight Campus" (PHK). Il était auparavant connu sous le nom de "Nike World Headquarters".

Le directeur général Elliott Hill a annoncé le changement de nom dans un courriel adressé à l'ensemble du personnel à l'occasion de son premier anniversaire à la tête de l'entreprise, selon le communiqué. La société prévoit d'organiser un événement en l'honneur de Knight au printemps 2026.

Au début du mois, Nike a annoncé une hausse surprise de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a dépassé les attentes en matière de bénéfices, ses efforts de redressement ayant porté leurs fruits malgré la faiblesse de la Chine et les tarifs douaniers qui pèsent sur les marges.

Valeurs associées

NIKE -B-
68,455 USD NYSE +1,17%
