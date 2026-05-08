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Nike poursuivie en justice par des consommateurs pour ne pas avoir remboursé les frais de douane
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 21:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Nike NKE.N a été poursuivie vendredi par des consommateurs qui ont accusé le fabricant de vêtements et de chaussures de sport de ne pas rembourser les coûts liés aux droits de douane qu'il a répercutés sous forme de hausses de prix.

Dans le cadre d'un projet de recours collectif, les consommateurs ont déclaré que Nike ne devrait pas être autorisée à conserver les remboursements « importants » auxquels elle peut s'attendre après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé en février les droits de douane généralisés imposés par le président Donald Trump en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act).

La société basée à Beaverton, dans l’Oregon, a déclaré avoir payé environ 1 milliard de dollars de droits de douane sur les marchandises importées à la suite des mesures prises par Trump. Les consommateurs ont affirmé que Nike avait augmenté les prix de certaines chaussures de 5 à 10 dollars et de certains vêtements de 2 à 10 dollars pour compenser ces coûts.

"Nike n'a pris aucun engagement juridiquement contraignant de rembourser les surcoûts liés aux droits de douane aux consommateurs qui les ont effectivement payés", indique la plainte.

"À moins d’être enjointe par ce tribunal, Nike risque de récupérer deux fois les mêmes paiements de droits de douane: une fois auprès des consommateurs par le biais de prix plus élevés, et une autre fois auprès du gouvernement fédéral par le biais de remboursements de droits de douane."

Nike n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Elle rejoint ainsi diverses entreprises, dont Costco

COST.O et le fabricant de lunettes de soleil Ray-Ban, EssilorLuxottica ESLX.PA , qui ont été poursuivies par des consommateurs pour ne pas avoir répercuté les remboursements de droits de douane sur les consommateurs.

Le procès contre Nike a été intenté devant le tribunal fédéral de Portland, dans l'Oregon.

Lors d’une conférence téléphonique le 31 mars, Nike a déclaré que son trimestre fiscal se terminant en août 2026 serait probablement le dernier trimestre où les droits de douane constitueraient un frein significatif à la marge brute par rapport à l’année précédente.

Valeurs associées

COSTCO WHSL
1 008,7900 USD NASDAQ -0,32%
ESSILORLUXOTTICA
171,400 EUR Euronext Paris -2,78%
NIKE -B-
44,150 USD NYSE -0,59%
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