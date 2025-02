Nike : la société de Bill Ackman augmente sa participation

(AOF) - La société de William Ackman - Pershing Square Capital Management - annonce avoir augmenté sa participation de 15% au sein de l'équipementier sportif Nike, selon un dépôt réglementaire effectué au cours du quatrième trimestre. L'investisseur milliardaire a dans le même temps réduit sa participation de 14% dans la chaîne de restauration rapide Chipotle Mexican Grill. Pershing Square Capital Management, détenait 18,8 millions d'actions de Nike et 24,7 millions d'actions de Chipotle.

