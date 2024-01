Nike et Foot Locker attendus en recul après le profit warning de JD Sports

(AOF) - Nike et Foot Locker sont attendus en territoire négatif à l'ouverture de Wall Street après l'avertissement de JD Sports. La chaîne britannique de vêtements de sport plonge à la Bourse de Londres après avoir abaissé sa prévision de bénéfice annuel, évoquant une hausse des coûts et un ralentissement de la demande. La société s'attend désormais à ce que le bénéfice avant impôts et éléments ajustés se situe entre 915 et 935 millions de livres pour l'année se terminant le 3 février. Elle avait précédemment prévu un bénéfice conforme aux attentes du marché de 1,04 milliard de livres.