Nike: entouré après sa publication trimestrielle

(CercleFinance.com) - Nike s'envole de plus de 14% sur les premier échanges à Wall Street, au lendemain de la publication de résultats de quatrième trimestre comptable sans surprise en forte baisse, mais accompagnés de propos confiants de sa direction.



Le géant américain des articles de sport a dévoilé un BPA en chute de 86% à 0,14 dollar pour des revenus en retrait de 12% à 11,1 milliards de dollars, des niveaux toutefois légèrement supérieurs aux consensus selon Invest Securities.



'Le quatrième trimestre a reflété l'impact financier le plus important de nos actions Win Now, et nous nous attendons à ce que les vents contraires s'atténuent à partir de maintenant', estimait son CFO Matthew Friend jeudi soir.



'Le CEO Elliott Hill continue d'agir avec urgence pour nettoyer les stocks dans le lifestyle, des premiers signaux positifs apparaissent dans les produits de course et les partenariats en vente de gros sont rétablis (Amazon) et améliorés', souligne Jefferies.



Ce dernier réaffirme sa recommandation'achat'sur le titre, tandis que HSBC fait passer son conseil de'conserver'à'achat', estimant que'cela aura pris du temps, mais le point d'inflexion est enfin là'et que Nike avait retrouvé toute sa grandeur.







Valeurs associées NIKE -B- 71,630 USD NYSE +14,51%