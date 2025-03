Nike: chute de près d'un tiers du bénéfice net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 07:45









(CercleFinance.com) - Nike publie un bénéfice net en chute de 32% à 0,8 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre 2024-25, soit un BPA de 0,54 dollar (-30%), reflétant notamment une marge brute en contraction de 330 points de base à 41,5%.



Cette dernière a été pénalisée principalement par l'augmentation des décotes et des réserves d'obsolescence des stocks, ainsi que par des coûts de produits plus élevés et des changements dans le mix des canaux de distribution.



En termes d'activité, le chiffre d'affaires du fournisseur d'articles de sport s'est contracté de 9% à 11,3 milliards de dollars (-7% hors effets de changes), en raison de baisses dans toutes les zones géographiques pour sa marque éponyme.



'Nos perspectives pour le second semestre de l'exercice, motivées par nos actions 'Win Now', restent conformes à ce que nous avons communiqué au trimestre dernier', affirme le CFO Matthew Friend, pointant un 'environnement opérationnel dynamique'.





