Nike: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 16:03









(CercleFinance.com) - Nike s'adjuge plus de 5% en début de séance à Wall Street, soutenu par des propos de Jefferies qui relève son conseil de 'conserver' à 'achat' sur le titre du fournisseur d'articles de sport, avec un objectif de cours porté de 75 à 115 dollars.



'Le CEO Hill s'attaque de front aux problèmes de produits et de distribution, positionnant la marque pour qu'elle connaisse à nouveau une croissance supérieure à celle du marché et reprenne les parts perdues', met en avant le broker.





Valeurs associées NIKE -B- 80,59 USD NYSE +5,35%