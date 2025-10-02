 Aller au contenu principal
Nike augmente après que Keybanc a relevé sa note à "surpondérer"
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions de Nike NKE.N ont augmenté de 3,4 % à 76,75 $ après que Keybanc a relevé sa note de "pondération sectorielle" à "surpondérer"

** Les résultats du premier trimestre de Nike, qui ont fait état d'une hausse surprise des ventes trimestrielles, mettent en évidence les tendances à l'amélioration de son plan de redressement sous la direction du directeur général Elliott Hill, écrit Ashley Owens, analyste chez Keybanc

** L'accent mis par NKE sur le retour à ses racines sportives par le biais de produits innovants et d'efforts pour éliminer les stocks anciens devrait contribuer à la reprise des marges, malgré les pressions à court terme dues à la faiblesse de la demande en Chine, à l'atonie des ventes numériques et à l'impact des droits de douane - Keybanc

** L'offensive sportive trouve un écho auprès des consommateurs grâce à des silos de produits plus pointus, à des améliorations de l'innovation et à des activations plus immersives sur le marché", indique Keybanc

** Les niveaux de stocks plus sains - en baisse de 2 % au 1er trimestre en glissement annuel - et un carnet de commandes de printemps bien rempli offrent également une meilleure visibilité, ajoute la société de courtage

** L'action est prête pour une cinquième séance de hausse consécutive si les gains se maintiennent; en hausse de près de 2 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

NIKE -B-
76,235 USD NYSE +2,67%
