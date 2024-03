Nike attendu en repli après un avertissement

(AOF) - Nike est attendu en baisse à Wall Street après avoir averti que son chiffre d'affaires au premier semestre diminuerait d'un faible pourcentage à un chiffre. Au troisième trimestre clos fin février, la firme américaine a publié un chiffre d'affaires quasi stable pour atteindre 12,43 milliards de dollars (12,39 milliards un an plus tôt). Le bénéfice net est ressorti à 1,2 milliard de dollars, en recul de 5% sur un an. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice net est de 77 cents, contre 75 attendus et 79 cents un an plus tôt.

La marque au swoosh, premier fabricant au monde de vêtements de sport, a dégagé une marge brute moins élevée que prévu à 44,8%, malgré une hausse de 150 points de base.

Les équipementiers sportifs et les distributeurs d'articles de sport en Europe souffrent ce vendredi en Bourse au lendemain de l'avertissement de Nike : JD Sports (-3,94%), Puma (-1,31%) et Adidas (-0,74%).