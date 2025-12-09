Nigeria-Une centaine d'écoliers kidnappés le mois dernier vont retrouver leurs familles

par Abraham Achirga et Ahmed Kingimi

MINNA, Nigeria, 9 décembre - Une centaine d'écoliers nigérians enlevés le mois dernier dans l'Etat du Niger (nord-ouest) vont retrouver leurs familles mardi après avoir été sauvés de leurs ravisseurs par le gouvernement, a déclaré l'Association chrétienne du Nigeria (CAN).

Aux premières heures du 21 novembre, des hommes armés ont kidnappé plus de 300 élèves et 12 membres du personnel de l'école Ste-Marie, l'un des pires enlèvements de masse dans le pays depuis des années.

"Nous sommes actuellement en transit entre Minna et Papiri avec les 100 élèves. Je crois que leurs parents nous attendent déjà à l'école pour nous recevoir", a déclaré Daniel Atori, porte-parole de la CAN au Niger.

Papiri est un village situé à 7 heures de route de Minna, la capitale de l'État du Niger.

Dauda Gwanja, un parent d'élève, a déclaré avoir reçu un appel l'invitant à se rendre à l'école pour accueillir son fils de 15 ans.

"Nous avons hâte de retrouver notre fils et nous prions pour que cela ne se reproduise plus jamais", a-t-il déclaré.

Outre les élèves qui ont été libérés, une cinquantaine d'autres ont réussi à s'enfuir peu après leur enlèvement. Les autres élèves sont toujours portés disparus.

Les écoliers libérés ont subi des examens médicaux dans la nuit de lundi à mardi, ont indiqué les autorités de l'Etat du Niger.

L'OPÉRATION DE SAUVETAGE INTERROGE

Peu après la libération des écoliers, le soulagement des nigérians a cédé sa place aux interrogations sur la manière dont l'opération de sauvetage a été menée.

Le président du pays, Bola Tinubu, et les représentants du gouvernement nigérian n'ont pas donné de détails sur l'opération. Négociations, paiement de rançon ou opération de sécurité, tous les scénarios sont plausibles.

Un haut fonctionnaire du gouvernement, qui a refusé d'être nommé, a déclaré que les détails n'étaient pas divulgués pour des raisons de sécurité et par crainte que cela ne compromette la libération des écoliers encore en captivité.

Le gouvernement nigérian nie systématiquement verser des rançons aux ravisseurs.

La confusion règne également quant au nombre d'enfants toujours portés disparus.

Bola Tinubu a déclaré lundi que 115 élèves étaient toujours portés disparus. La CAN a mentionné mardi 153 élèves et 12 enseignants manquants.

Theresa Pamma, une responsable de terrain de l'Unicef du nord de l'État de Kaduna a déclaré que les élèves allaient également s'entretenir avec des experts en santé mentale.

Elle fait également savoir que les enseignants de l'école et les communautés d'où proviennent certains des élèves suivraient une formation sur la prise en charge des enfants traumatisés.

Après deux semaines de captivité, "ces enfants ont certainement besoin d'aide", a-t-elle déclaré.

(Reportage Abraham Achirga à Minna et Ahmed Kingimi à Maiduguri, avec Ben Ezeamalu à Lagos, rédigé par MacDonald Dzirutwe, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)