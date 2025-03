Nicox: visite finale du dernier patient dans l'étude Whistler

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'objectif est d'évaluer l'action du NCX 470 sur " les paramètres de l'humeur aqueuse, notamment le drainage à travers le réseau trabéculaire et la pression veineuse épisclérale ".

(AOF) - Nicox SA (+1,73% à 0,26 euro) annonce aujourd’hui que la visite finale du dernier patient a été effectuée dans l’étude clinique de phase 3b Whistler visant à évaluer le mécanisme d’action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) de son produit NCX 470 dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO). Cette biotech spécialisée en ophtalmologie précise que 18 volontaires sains atteints d'hypertension oculaire ont été recrutés dans cette étude menée en double aveugle, contre placebo.

