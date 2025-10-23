Nicox : Résultats financiers du premier semestre 2025

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui les résultats financiers de Nicox

SA (la « Société ») pour le premier semestre 2025 tels qu’arrêtés par le Conseil d'administration le 22 octobre 2025 et fait un point sur les étapes clé à venir.

“Grâce aux récents paiements de licences, aux financements obtenus et à une gestion rigoureuse des coûts, nous disposons désormais de plus de 12 mois de visibilité financière ainsi que des moyens nécessaires pour rembourser l’intégralité de notre dette financière existante. Par ailleurs, les coûts liés à la préparation et au dépôt des demandes d’autorisations de mise sur le marché pour NCX 470 sont supportés par nos partenaires, qui assureront sa commercialisation à l’échelle mondiale sur un marché du glaucome estimé à plus de 7 milliards de dollars. Il s’agit d’une étape majeure pour la Société, qui lui permet d’avancer sur des bases solides. Notre double priorité est désormais d’accompagner nos partenaires dans l’obtention des approbations règlementaires pour NCX 470 et d’explorer de nouvelles opportunités de croissance pour la Société. », a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox.