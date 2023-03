Nicox : Résultats financiers de l’année 2022, point sur les prochaines étapes clé

Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce les résultats financiers et opérationnels de Nicox et de ses filiales pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, arrêtés par le Conseil d'administration le 17 mars 2023 et fait un point sur les étapes clé à venir.

Le chiffre d’affaires net sur l’ensemble de l’année 2022 s’est élevé à €3,3 millions. Au 31 décembre 2022, le Groupe Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de €27,7 millions. La Société estime être financée jusqu’au deuxième trimestre 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470.

Prochaines étapes clé :

• Communication des résultats de l’étude Mont Blanc sur le NCX 470 à des conférences clé dans le domaine de l’ophtalmologie

• Etude clinique de phase 3 Denali d’évaluation du NCX 470 chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire : Principaux résultats attendus en 2025.

• Initiation de deux nouvelles études cliniques de phase 3b, visant à évaluer le mécanisme d’action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO) et les potentiels effets bénéfiques du NCX 470 sur la rétine, prévue au premier semestre 2023.