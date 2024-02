Nicox restructure sa dette et réduit sa structure pour étendre son horizon de trésorerie et prioriser les ressources sur l’étude pivotale sur le NCX 470

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui avoir signé un accord de principe pour amender son emprunt obligataire avec les fonds et mandats gérés par BlackRock, Inc. et ses filiales ("BlackRock"). La restructuration de la dette obligataire vise à faciliter un futur financement et la poursuite d’options stratégiques dans le but de permettre l’achèvement de l’étude clinique de phase 3 Denali sur le NCX 470. L’entrée en vigueur des contrats amendés et la restructuration de la dette (« Date d’Effet ») est subordonnée d’une part à l’initiation de la réduction des coûts opérationnels décidée par le Conseil d'administration pour prioriser l'achèvement de l’étude Denali et, d’autre part, à la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire (« AGE ») en vue d’autoriser un financement.