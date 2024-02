Nicox : Présentations au prochain Congrès Annuel 2024 de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO)

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce des présentations sur le NCX 470 et le NCX 1728 au prochain Congrès Annuel 2024 de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), une conférence clé dans le domaine de l’ophtalmologie qui se tiendra du 5 au 9 mai 2024 à Seattle, Washington, Etats-Unis.



Titre : Tolerability and intraocular pressure (IOP)-lowering efficacy following 5-day repeated dosing with NCX 470 0.1% ophthalmic solution, Lumigan® and Rhopressa®: a comparative head-to-head study in rabbits and dogs

Type : Présentation d’un poster

Titre de la session : Tools and advancements in glaucoma diagnosis, monitoring, medications, and lasers

Date : 6 mai 2024 de 8h30 à 10h15 (heure locale Etats-Unis)

Présentation : Francesco Impagnatiello, PhD, Nicox Research Institute



Titre : NCX 1728, a novel nitric oxide (NO)-donating avanafil: Formulation development and in vivo testing in a rabbit model of ischemia/reperfusion injury of the optic nerve head and retina

Type : Présentation d’un poster

Titre de la session : Neuroprotection, blood flow, ischemia-reperfusion and aqueous humor dynamics

Date : 5 mai de 15h15 à 17h00 (heure locale Etats-Unis)

Présentation : Corinna Galli, PhD, Nicox Research Institute