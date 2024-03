Nicox : Présentation de données sur le NCX 470 au Congrès Annuel 2024 de l’American Glaucoma Society

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la présentation de données sur le NCX 470 au Congrès Annuel 2024 de l’American Glaucoma Society (AGS), l’un des congrès scientifiques de référence dans la recherche sur la vue, qui s’est tenu du 29 février 2024 au 3 mars 2024 à Huntington Beach, Californie, Etats-Unis.

Détails des présentations :

Titres des posters :

- Intraocular Pressure Reduction with NCX 470 versus Latanoprost Across the Spectrum of Baseline Intraocular Pressures

- Titre du poster : Intraocular Pressure Reduction with NCX 470 versus Latanoprost In Previously Treated Versus Treatment-Naïve Patients