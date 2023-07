Nicox : Présentation au Congrès Mondial du Glaucome de données sur le NCX 470 provenant de l’étape adaptative de sélection de dose de l’étude de phase 3 Mont Blanc et d’une analyse de sous-groupes de patients démontrant une supériorité du NCX 470 par rapport au latanoprost

Nicox a annoncé que des données supplémentaires sur le NCX 470 ont été présentées au 10ème Congrès Mondial du Glaucome (10th World Glaucoma Congress, WGC) qui s’est tenu du 28 juin au 1er juillet 2023 à Rome, Italie.NCX 470 est un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. La première étude de phase 3 Mont Blanc, une étude randomisée, en double insu, multicentrique, en groupes parallèles, menée aux États-Unis comparant le NCX 470 (0,1 %) au latanoprost (0,005 %), a été achevée en octobre 2022. La deuxième étude de phase 3 Denali, dont le protocole est similaire à celui de l'étude Mont Blanc, et qui comprend également une étude de sécurité à long terme, est en cours. Le calendrier des études cliniques de phase 3b visant à évaluer le mécanisme d'action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) dans la réduction de la PIO et les potentiels effets bénéfiques du NCX 470 sur la rétine est actuellement en cours d’examen. Le communiqué de presse sur les résultats du deuxième trimestre fournira des informations complémentaires à cet égard.