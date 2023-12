Nicox: pré-sélection du premier patient pour l'essai de son médicament anti-glaucome

(AOF) - Nicox annonce aujourd’hui la pré-sélection du premier patient dans l’étude clinique de phase 3b Whistler visant à évaluer le mécanisme d’action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) du NCX 470 dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO). NCX 470 est le principal candidat médicament de Nicox, un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire.

“Le modèle utilisé pour étudier les effets sur l'écoulement de l'humeur aqueuse est bien connu et nous sommes heureux de travailler avec l'un des experts dans ce domaine, le Dr Arthur Sit de la Mayo Clinic" précise Doug Hubatsch, directeur scientifique de Nicox. Cette étude "vise à fournir des éléments probants supplémentaires sur le mécanisme d'action double du NCX 470. Nous espérons pouvoir déterminer les paramètres du fonctionnement de l'oxyde nitrique et des composants analogues de prostaglandine du NCX 470.”

