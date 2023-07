Nicox : Potentiel chiffre d'affaires net mondial annuel du NCX 470 estimé à plus de 300 millions de dollars

Nicox communique sur une étude de marché aux Etats-Unis visant à évaluer le potentiel commercial du NCX 470, un bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO), en développement pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire et donne une estimation de ses potentielles ventes nettes mondiales annuelles. Le profil thérapeutique du NCX 470 a été reçu positivement par des professionnels de la vue aux Etats-Unis dans une étude de marché réalisée par une agence spécialisée indépendante de premier plan. Les potentielles ventes nettes mondiales annuelles du NCX 470 pourraient atteindre au moins 300 millions de dollars dans les huit années à compter des lancements commerciaux aux États-Unis et en Chine. Nicox recherche des partenariats commerciaux aux Etats-Unis et au Japon pour le NCX 470