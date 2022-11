Nicox : Plans de développement et de partenariat pour le NCX 470 dans le glaucome

Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui les plans de développement et de partenariat pour le NCX 470, un nouveau collyre bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO), actuellement en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

• Potentiel commercial pour le NCX 470 aux États-Unis comme nouveau traitement alternatif pour la réduction de la pression intraoculaire suggéré par les résultats de l’étude de phase 3 Mont Blanc

• Plans pour générer des données cliniques visant à démontrer les potentiels effets bénéfiques du NCX 470 sur la rétine afin d'ajouter une valeur thérapeutique significative au profil du produit dans le glaucome

• Optimisation de la valeur du NCX 470 avec de potentiels futurs partenariats commerciaux ciblés aux États-Unis et au Japon