Nicox organise un webcast le 18 mars sur les perspectives de son développement, de son portefeuille de produits et de son financement ainsi que sur les données cliniques clés du NCX 470 présentées par un éminent leader d'opinion français spécialiste du glaucome

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce qu’elle tiendra un webcast le lundi 18 mars 2024 à 18 h 00 CET. Après l’annonce récente de la restructuration de la dette et de la réduction des coûts de la Société, le Directeur général de Nicox, Gavin Spencer, fera le point sur les perspectives stratégiques et de financement de la Société et sur ses objectifs pour 2024 et 2025. Le Professeur Philippe Denis, Chef du service d'ophtalmologie au CHU de la Croix-Rousse (Lyon) et éminent expert de ce domaine, fera une présentation sur le glaucome, ses traitements et l'utilisation potentielle du NCX 470. La présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses. Vous êtes invités à soumettre vos questions à l'avance à communications@nicox.com ou en utilisant la fonction Q&A pendant l'événement. Ce webcast se tiendra en français et une rediffusion sera disponible par la suite dans la section Investisseurs du site internet de Nicox.



Pour vous inscrire à l'événement, n’hésitez pas à vous connecter ici : https://bit.ly/WebcastNicox