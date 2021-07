Nicox annonce que la phase de traitement de deux semaines du dernier patient inclus dans l'étude clinique de phase 2b Mississippi sur le NCX 4251 dans la blépharite est terminée ainsi que la période requise de suivi post-traitement d'une même durée. Les premiers résultats sont actuellement attendus en septembre 2021. L'étude Mississippi est une étude clinique de phase 2b visant à évaluer la dose à 0,1% de NCX 4251 administrée une fois par jour, comparée au placebo, chez des patients présentant des épisodes aigus de blépharite. Plus de 200 patients ont été recrutés. Le critère d'évaluation principal est la proportion de patients obtenant, au jour 15, une guérison complète de la rougeur et de la présence de débris sur la paupière et de l'inconfort palpébral, signes et symptôme caractéristiques de la blépharite.