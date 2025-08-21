Nicox annonce des résultats positifs pour NCX 470 dans l’étude de Phase 3 Denali chez des patients atteints de glaucome

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que l’administration quotidienne en une seule dose de NCX 470 0,1%, un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO), a atteint l’objectif principal de non-infériorité dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO) par rapport à la valeur de base, comparé au traitement de référence, latanoprost 0,005%, dans l’étude de Phase 3 Denali menée sur 696 patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. L’effet de réduction de la PIO par rapport à la valeur de base observé avec NCX 470 a atteint 7,9 à 10,0 mmHg contre 7,1 à 9,8 mmHg pour latanoprost (réduction de la PIO mesurée à 8h00 et à 16h00 pour les visites à la 2ème semaine, à la 6ème semaine ainsi qu’au 3ème mois). Dans une analyse secondaire d’efficacité pré-spécifiée portant sur la variation de la PIO aux mêmes temps d’évaluation par rapport à la valeur de base, les réductions de la PIO du NCX 470 0,1% étaient numériquement supérieures à celles observées avec le latanoprost à 5 des 6 points d’évaluation et statistiquement significatives (p