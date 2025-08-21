(AOF) - Nicox annonce des résultats positifs pour NCX 470 dans l’étude de Phase 3 Denali chez des patients atteints de glaucome. L’atteinte du critère principal dans les deux études Denali et Mont Blanc, la première étude de Phase 3 pour NCX 470, remplit les exigences d’efficacité requises pour une approbation aux États-Unis et en Chine. Le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché (NDA) aux États-Unis est actuellement prévu au premier semestre 2026.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer