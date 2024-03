Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: partenariat avec Emil Frey France information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 13:05









(CercleFinance.com) - NHOA indique que sa filiale Atlante a signé un partenariat avec Emil Frey France, pour installer des stations de recharge rapide et ultra-rapide, pour environ 80 points de charge à terme, dans une quinzaine de concessions automobiles du réseau Autosphere d'ici 2025.



'La solution Atlante propose une solution pratique et efficace aux conducteurs avec la possibilité de recharger les véhicules électriques à hauteur de 80% de leur capacité en 20 minutes environ, en fonction du modèle', souligne la société.



Déjà en cours de déploiement, le premier site de recharge Atlante a été installé au sein du centre automobile implanté à la Teste-de-Buch, près d'Arcachon (Gironde), station qui comprend quatre points de charge de 150kW.





Valeurs associées NHOA Euronext Paris -3.69%