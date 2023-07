NFT: devenez collectionneur sans vous faire arnaquer

Pour accéder aux catalogues des œuvres disponibles, le collectionneur peut se connecter à des spécialistes de l’art comme Rarible, Superrare et Nifty Gateway, ou des acteurs généralistes comme Opensea et Blur. (© Shutterstock)

Ces certificats numériques, uniques et infalsifiables, attestent de l’authenticité d’œuvres d’art, de produits de luxe et même de biens immobiliers, avec un niveau de sécurité inégalable. Comment sont créés les NFT ? S’agit-ild’un bon investissement ? On vous dit tout.

L’œuvre vidéo de l’artiste new-yorkais Kevin Mc­Coy, mise en vente sur Internet en 2014 accompagnée d’un certificat de propriété numérique inscrit dans la blockchain Namecoin, est considérée comme le premier NFT de l’histoire.

En une décennie, les jetons non fongibles, ou NFT (non-fungible token), ont per­mis l’essor du marché de l’art numérique et apporté des solutions à des secteurs reposant sur le caractère authentique ou traçable de leurs produits – le luxe, notamment.

Vous avez dit jetons non fongibles ?

Un jeton (token en anglais) est un pe­tit fichier informatique où sont con­signées différentes informations sur un produit ou un bien, ainsi que l’historique complet des échanges et des transactions dont il a fait l’objet. Comme le bitcoin ou l’ethereum, les NFT sont créés et enregistrés dans des blockchains, d’immenses registres réputés inviolables et infalsifiables.

Les NFT possèdent toutefois une particularité qui suffit à expliquer leur succès : ils sont non fongibles, c’est-à-dire irremplaçables, quand un bitcoin peut être échangé contre un autre bitcoin, en tout point identique.

Un jeton non fongible est donc unique. Si rien n’empêche d’éditer une œuvre d’art numérique en plusieurs exemplaires, cha­que jeton fait référence à une copie précise de la photo ou de la vidéo. Un peu comme lorsqu’un artiste crée une série numérotée